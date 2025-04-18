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شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان- (فيديو)

منذ 44 دقيقة

لقطة شاشة للسيارة المستهدفة- (مواقع التواصل)

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الغازية (لبنان): استشهد شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان استهدفتا سيارتين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “قضى” على عنصر في “حزب الله”.

وأفادت الوزارة بأن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط شهيد”.

وتقع المنطقة على مسافة أكثر من 50 كيلومترا من الحدود اللبنانية الجنوبية. وتعرضت بلدة الغازية القريبة من مدينة صيدا لضربات عدة خلال المواجهة التي استمرت أكثر من عام بين إسرائيل و”حزب الله”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد شخص آخر في غارة جديدة “شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق عيتا الشعب رميش”.

وهذا هو اليوم الرابع تواليا الذي تسجل فيه ضربات إسرائيلية قاتلة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

(وكالات)

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