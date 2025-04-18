شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان- (فيديو)

الغازية (لبنان): استشهد شخصان الجمعة في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان استهدفتا سيارتين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “قضى” على عنصر في “حزب الله”.

وأفادت الوزارة بأن “الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق صيدا الغازية أدت إلى سقوط شهيد”.

مراسلة «الأخبار»: إصابة مواطن جراء استهداف سيارته على أوتوستراد الغازية – صيدا pic.twitter.com/Q0n81jZff9 — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) April 18, 2025

وتقع المنطقة على مسافة أكثر من 50 كيلومترا من الحدود اللبنانية الجنوبية. وتعرضت بلدة الغازية القريبة من مدينة صيدا لضربات عدة خلال المواجهة التي استمرت أكثر من عام بين إسرائيل و”حزب الله”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد شخص آخر في غارة جديدة “شنها العدو الإسرائيلي على سيارة على طريق عيتا الشعب رميش”.

مراسلة الأخبار: اصابة مواطن جراء استهداف سيارته على طريق جبل المعتق بين رميش وعيتا الشعب pic.twitter.com/gmlH3qo2YS — fadi hayek (@fadihayek101913) April 18, 2025

وهذا هو اليوم الرابع تواليا الذي تسجل فيه ضربات إسرائيلية قاتلة في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

(وكالات)