شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس- (فيديوهات)

طولكرم: استُشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بـ”استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس”.

تغطية صحفية: "ارتقاء الشاب عايد أبو حرب جراء إصابته برصاص الاحتلال بالرأس خلال اقتحام مخيم نورشمس شرق طولكرم". pic.twitter.com/v4KAIpxw1m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023

وفجر الثلاثاء اقتحم الجيش الإسرائيلي، مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وذكروا أن “الجيش اقتحم المخيم من عدة محاور”.

وبيّن الشهود أن جرافات عسكرية شرعت بعملية تجريف للشوارع، وتدمير مركبات فلسطينية خلال العدوان.

(الأناضول)

تغطية صحفية: "مع تكبيرات الشبان.. انفجار عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية من نوع "دي 9" خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس". pic.twitter.com/llcY8JrOH3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023