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شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس- (فيديوهات)

منذ ساعتين

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طولكرم: استُشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بـ”استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس”.

وفجر الثلاثاء اقتحم الجيش الإسرائيلي، مخيم نور شمس، واندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وفق شهود عيان.
وقال الشهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.
وذكروا أن “الجيش اقتحم المخيم من عدة محاور”.
وبيّن الشهود أن جرافات عسكرية شرعت بعملية تجريف للشوارع، وتدمير مركبات فلسطينية خلال العدوان.

(الأناضول)

 

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