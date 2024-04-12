شهيد فلسطيني في اعتداءات واسعة للمستوطنين… والاحتلال يغتال مقاومَين

الضفة – «القدس العربي»: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 أمس الجمعة في الضفة الغربية المحتلة، خلال هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات واسعة النطاق شنّها مستوطنون.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد رسول عمر دراغمة (الملقب بالصخرة)، إثر عملية اغتيال بالرصاص على مركبة كان يستقلها، فيما استشهد الشاب محمد عصام شحماوي برصاصة في الرأس إثر اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الفارعة.

وأفادت المصادر بأن دراغمة قيادي في مجموعات «كتائب القسام» في طوباس، وهو نجل الشهيد عمر دراغمة، أول شهيد للحركة الأسيرة بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر، أما الشهيد محمد شحماوي فهو مقاتل في «كتيبة الفارعة» التابعة لـ»سرايا القدس».

وأوضح الهلال الأحمر في بيان صحافي مقتضب، أن طواقمه تلقت بلاغا عن استهداف الاحتلال لمركبة في طوباس، وتم تحريك مركبة إسعاف إلى الموقع، إلا أن قوات الاحتلال استولت على المركبة ومن بداخلها.

وأعلنت طواقم الهلال أنها انتشلت شهيدا من داخل المركبة المستهدفة بعد أن تركتها قوات الاحتلال قرب مفرق طمون، جنوب طوباس.

وأظهرت صور نقلها نشطاء سيارة الشهيد دراغمة فيما تبدو عليها آثار مئات الرصاصات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت أيضًا مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وأحد المصابين حالته خطيرة جدًا.

وأضافت أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على إحدى مركباتها ما أدى لإصابة هيكل السيارة، كما أصيب مسعف متطوع برضوض نتيجة الاعتداء عليه بعد اعتقاله من داخل مركبة إسعاف تابعة لها.

وفي وقت لاحق، شيعت جماهير محافظة طوباس ومخيم الفارعة جنوبها، جثماني الشهيدين شحماوي، ودراغمة، إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، في مسيرة حاشدة، ردد خلالها المشاركون في الجنازة عبارات منددة بجريمة اغتيال الشهيدين، وباستمرار جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها بحق قطاع غزة.

وجاب موكب التشييع الشارع الرئيسي لمدينة طوباس، قبل الوصول إلى منزليهما، حيث ألقت عائلتاهما ومحبوهما نظرة الوداع عليهما، ومن ثم الصلاة عليهما، قبل أن يواريا الثرى.

يذكر أن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة لعدة ساعات، رافقة اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، وسمع دوي الانفجارات في أحياء المخيم.

وباستشهاد شحماوي ودراغمة تكون حصيلة الشهداء قد ارتفعت في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر إلى 462 شهيدًا، بينهم 143 شهيدًا ارتقوا بعد بداية عام 2024.

هجوم واسع للمستوطنين

وفي محافظة رام الله أيضاً، استشهد شاب فلسطيني داخل منزله خلال هجوم عنيف نفذه مستوطنون هاجموا قرية المغير شرقي المحافظة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدا من قرية المغير وصل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي، أحدها خطيرة جدا في قرية المغير.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن «ما لا يقل عن 1500 مستوطن بحماية جيش الاحتلال يواصلون أعمال القتل والحرق ضد المواطنين في جميع أنحاء القرية، حيث أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة».

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي فارس سلامة خلال اقتحامها بلدة عناتا شمال القدس منتصف الليلة الماضية.

وفي سلفيت، أقامت مجموعة من المستوطنين غرفا على أراضي المواطنين في منطقة الراس، في قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي أن مجموعة من المستوطنين استغلوا أيام العيد وقاموا ببناء عدد من الغرف في منطقة الراس شمال البلدة.

وأوضح أن الاحتلال يطارد المواطنين في منطقة الراس، ويصادر معداتهم، ويمنعهم من القيام بالعمل في أراضيهم، حيث تعرض العديد من المواطنين للاعتداءات، مضيفا ان الاحتلال الاسرائيلي يخطط للاستيلاء على أراضي تلك المنطقة وبالتالي تحويلها للمستوطنات المحيطة بها.

وأسفرت اعتداءات المستوطنين الإرهابية، خلال أول يومين من عطلة عيد الفطر، عن إصابة 8 مواطنين بجروح مختلفة وحرق سيارتين ومحاولة حرق منزل، وخط شعارات عنصرية في محافظتي رام الله ونابلس.

وأفاد الناشط محمد معطان من قرية برقة شرق رام الله، أن عددًا من المستوطنين هاجموا قرية برقة من ناحية بؤرة «جفعات آساف» الاستيطانية جنوب القرية.

وأضاف في حديث صحافي أن بعض المستوطنين المعروفين لديهم كانوا بزي عسكري، وأطلقوا النار على الشبان خلال محاولة التصدي لهم، ما أسفر عن 7 إصابات، بينها إصابات بالرصاص الحي نقلت لتلقي العلاج إلى مجمع فلسطين الطبي، وأخرى بجروح ورضوض.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد في بيان مقتضب بالتعامل مع 3 إصابات بالرصاص الحي جراء اعتداء المستوطنين على قرية برقة.

وفي محافظة رام الله نفسها، هاجم مستوطنون قرية المغير شرقي المحافظة، وحسب الناشط ضد الاستيطان كاظم الحاج محمد، فقد أقدم المستوطنون على حرق مركبة وخط شعارات عنصرية في منزل المواطن عاهد كايد النعسان. وأكد أن الاعتداء وقع عند الساعة 3 فجر أمس، وقد لاذ المستوطنون بالفرار بعد انتشار دعوات بين أهالي القرية للتصدي لهم.

كما قام مستوطنون بمهاجمة معرض للأدوات الصحية عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

ونقل شهود عيان أن المستوطنين أطلقوا النار على المعرض القريب من مستشفى هوغو تشافيز للعيون في البلدة.

وفي محافظة نابلس، قالت مصادر محلية إن مستوطنين تسللوا إلى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأضرموا النار في مركبة وحاولوا إحراق منزل على أطراف القرية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وأظهر مقطع فيديو انتشار دعوات عبر سماعات مسجد القرية تدعو الأهالي الى التصدي للمستوطنين.

كما اعتدى المستوطنون على أحد مواطني القرية ما أدى إلى إصابته بكسور في اليد.

مداهمات واعتقالات

وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واشتباكات استشهد خلالها شابان وسجلت عدة إصابات.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفندقومية جنوب جنين، وانتشرت في عدة مناطق، ونشرت قناصة، واعتقلت أسامة جرار عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

واندلعت مواجهات أدت لإصابة شاب برصاص الاحتلال الذي أعاق وصول سيارة الإسعاف للمصاب الذي نزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن من نقله إلى أحد المستشفيات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس من جهة شارع البرج، وتجولت في عدة مناطق في البلدة، كما نشرت فرقة راجلة، واعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وحققت ميدانيا مع ساكنيها.

وفي طولكرم، اقتحم عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، من مستوطنة «افني حيفتس» باتجاه بوابة شوفة، واتجهت صوب منطقة العزب شرق المدينة، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

كما اقتحمت قوة أخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الأقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لأحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، وأطلقت النار صوبها.

واقتحمت عزبة أبو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والأحياء الشرقية والغربية والشمالية.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الأهالي في الحي الغربي من بلدة بلعا شرق طولكرم وفتشتها، عرف من أصحابها روحي سلامة وعائلة نصوح، إضافة الى تفتيش عدد من المنازل والأراضي والمزارع المحيطة بموقع شاليه القلعة، في الوقت الذي نشرت دورياتها في الطريق الواصل بين بلعا ودير الغصون من جهة حاووز المياه القديم. وفي قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت ونفذت حملة دهم وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جميل كوكش، مثقال القاضي، خالد القاضي، سامر سلمان وأطلقت قنبلة صوتية داخل منزله.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل الفلسطينيين في منطقة خلة الفول.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى مؤمن عمر النجار بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في منطقة خلة الفول في بلدة إذنا.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية منطقة عصيدة، وحارة بحر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

حظر تجوال

كما صعّدت قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق الفلسطينيين وشددت حظر التجوال المفروض على حارات جابر، والسلايمة، ووادي الحصين في البلدة القديمة من الخليل، وطاردت شبانًا ونكلت بهم.

كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنا قرب أحد الحواجز القريبة من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وادعى أنه عثر على سكين بحوزة المواطن الذي كان يريد تنفيذ عملية طعن، وتم اعتقاله وتحويله للتحقيق.