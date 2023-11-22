سياسة | عربي | فلسطين

شهيد فلسطيني وإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة

22 - نوفمبر - 2023

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نابلس: استشهد الشاب  الفلسطيني عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، ليلة الأربعاء/الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والظهر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن استشهاد الشاب حافي إثر إصابته الخطيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة – شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات بمحيط المخيم وسحبت المفاتيح والهواتف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة واندلعت مواجهات، كما داهمت مركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة.

(وكالات)

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