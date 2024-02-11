شهيد في القدس ومستوطنون يهدمون مساكن ومنشآت زراعية في الخليل… وهجمات في نابلس

القدس – «القدس العربي»: أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد شاب في مدينة القدس أمس الأحد، وشنت مجموعات من المستوطنين هجمات عنيفة بحق المواطنين الفلسطينيين في الخليل ونابلس.

وفي التفاصيل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الشاب محمد احمد محمد خضور من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وكان الشاب خضور (19 عاما) قد أصيب برصاص الاحتلال في رأسه أثناء وجوده في مركبة قرب قرية «خرب اللحم» القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة، وجرى نقله الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.

وفي الخليل، هدم مستوطنون مسلحون مساكن وجرفوا منشآت زراعية في مسافر يطا، جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين هدموا مساكن وجرفوا كهفا وبئر مياه وحظائر أغنام تعود لعائلة المواطن أحمد محمود حمامدة، في منطقة شغب فرصة في مسافر يطا.

هجمات المستوطنين متواصلة

وأفاد المواطن حمامدة في حديث صحافي أن المستوطنين جرفوا ودمروا كل المنشآت السكنية والزراعية القائمة في تلك المنطقة، وغيروا معالمها بالكامل، لإخفاء اثار اعتداءاتهم السابقة.

يذكر أن عائلة المواطن حمامدة أجبرت منذ نحو شهرين على الرحيل قسرا من منطقة شغب فرصة في مسافر يطا جراء اعتداءات المستعمرين المستمرة على العائلة وممتلكاتها، والتي كان آخرها مهاجمة مساكن العائلة وتهديد أفرادها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية وإتلاف خزانات مياه الشرب، والمحاصيل الزراعية، واقتلاع وتكسير الأشجار المثمرة.

وفي السياق ذاته، ذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستوطنين المسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال الاسرائيلي، داهمت مساكن المواطنين من عائلة عوض مخامرة في منطقة سدة الثعلة في مسافر يطا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما طارد مستوطنون مسلحون رعاة الأغنام في وادي الجوايا في مسافر يطا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي والحقول تحت تهديد السلاح.

ويعاني المواطنون في مسافر يطا من خطر التهجير القسري، ويتعرضون لانتهاكات واعتداءات شبه يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه والمتمثلة بهدم مساكنهم وإلقاء الحجارة عليهم، وملاحقة الرعاة وقتل الماشية، وردم آبار المياه، كما يمنعون من الوصول إلى مراعيهم.

وفي السياق ذاته اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال شهود عيان إن مستوطني «متسبي يائير» و»سوسيا» المقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، هاجموا مدججين بالسلاح المواطنين، وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية في قرى المفقرة، والتوانه، واقويويص، وشعب البطم، ومغاير العبيد، وفتشوا متخفين بزي جنود الاحتلال عددا من الكهوف ومساكن المواطنين.

كما دهس جيش الاحتلال ناقة في منطقة أم حميطة قرب قرية الحلاوه في مسافر يطا

وفي الأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات أن عددا من «المستعمرين المسلحين اقتحموا التجمع برفقة أغنامهم التي رعوها قرب مساكن المواطنين، وسط مطاردة السكان وترهيبهم».

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبات الموطنين شمال غرب نابلس.

وأفات محلية أن مجموعة من هؤلاء قامت بمهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة، عند مفترق قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر بعض منها.

وفي جنين، وضعت امرأة من بلدة برطعة جنوب جنين الواقعة داخل جدار الضم والفصل العنصري، مولودها على الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام فوق أراضي البلدة.

وقال زوجها محمد سلامة قبها في حديث صحافي، إن زوجته أسيل جاءها المخاض على الحاجز العسكري، واضطرت والدته التي تعمل قابلة لتوليدها على الحاجز داخل المركبة، ثم نقل المولود (شامخ) إلى قسم الحضانة في مستشفى جنين الحكومي بعد وصول مركبة إسعاف.

يشار إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر تفتح قوات الاحتلال الحاجز من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، ومن ثم يتم إغلاقه بالكامل ولا يسمح للمواطنين بالمرور، الأمر الذي أعاق حرية حركة وتنقل المواطنين، كما يضطرون للتنقل أيضا من خلال حاجز دوتان العسكري، الذي يربط بلدتي يعبد وبرطعة بمحافظتي جنين وطولكرم.

قرار قضائي بهدم منزل في القدس

كذلك قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس هدم منزل المعتقل عبد الله مساد من بلدة كفر دان غرب جنين، بعد رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد.

وقال ذوو المعتقل إن المركز أبلغهم بقرار الاحتلال هدم المنزل ورفض الاستئناف الذي تقدم به، دون تحديد موعد لتنفيذ عملية الهدم.

ويتكون المنزل الذي تم إخلاؤه من ثلاثة طوابق، وكان يؤوي 13 فردا ومساحته 330 مترا.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.