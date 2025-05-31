شهيد في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان

سيارة مدمرة استهدفتها غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان في 17 مايو 2025. ا ف ب

بيروت: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية باستشهاد شخص جراء ضربة شنّتها مسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان، فجر السبت، بينما أعلنت الدولة العبرية “القضاء” على عنصر في “حزب الله”، مع مواصلتها الغارات، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوردت الوكالة: “نفذت مسيّرة إسرائيلية، فجر اليوم (السبت)، عدواناً جوياً في بلدة دير الزهراني” الواقعة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع الدولة العبرية، ما أدى إلى “استشهاد الشاب محمد علي جمول”.

وأشارت الى أن الشاب في الثالثة والثلاثين من العمر، وكان “متوجهاً من منزله، كعادته كل فجر” لأداء الصلاة في مسجد البلدة، حين استهدفت المسيّرة سيارته.

عدوان جديد نفذته مسيرة اسرائيلية فجر اليوم على بلدة دير الزهراني واستهدفت الشاب محمد علي جمول أثناء توجهه الى المسجد لأداء صلاة الصبح ما أدى الى استشهاده!!#جنوب_لبنان pic.twitter.com/8sNHfY6uRH — زينب عواضة (@Zeinab__Awada) May 31, 2025

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه “قضى على الإرهابي المدعو محمد علي جمول”، مشيراً إلى أنه كان قائد وحدة صاروخية في “حزب الله”.

وأشار إلى أنه ضالع في “مخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل”، وشارك في الفترة الماضية “في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله” في جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل شنّ غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لـ “حزب الله”، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتَحَوَّلَ مواجهة مفتوحة، اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي “حزب الله” من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

(أ ف ب)