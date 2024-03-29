شهيد في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد شخص، الجمعة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارته على طريق بلدة البازورية جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) عن سقوط شهيد “في غارة للطيران المسير المعادي (الإسرائيلي) استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، جنوب لبنان”.

وذكرت أن النيران التهمت السيارة المستهدفة، حيث استخرجت طواقم الدفاع المدني الشهيد من السيارة، في حين ما يزال التحقق جاريا من وجود شهيد ثانٍ.

استـ شهاد شخص باستـ هداف مسيّرة إسرائيلية سيارة ببلدة البازورية شرق مدينة صور جنوبي لبنان pic.twitter.com/jpbAKDYs9C — Ali Bk (@Bk_Hanas) March 29, 2024

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على تلك الأنباء.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

(الأناضول)