سياسة | عربي

شهيد في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان- (فيديو)

29 - مارس - 2024

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بيروت: استشهد شخص، الجمعة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارته على طريق بلدة البازورية جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) عن سقوط شهيد “في غارة للطيران المسير المعادي (الإسرائيلي) استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، جنوب لبنان”.

وذكرت أن النيران التهمت السيارة المستهدفة، حيث استخرجت طواقم الدفاع المدني الشهيد من السيارة، في حين ما يزال التحقق جاريا من وجود شهيد ثانٍ.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على تلك الأنباء.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:01 ص

    متى ستفقأ عين عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالأقمار الصناعية العسكرية الصهيونية والأمريكية التي ترصد دبيب النملة ✌️🇵🇸☹️✌️🚀🚀🚀🚀🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:26 ص

    هه دويلة العنكبوت التي بأذرع الأخطبوط تضرب في سوريا ولبنان بلا رادع يردعها عن إجرامها هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️

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