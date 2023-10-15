شهيد في نابلس… و20 ألف قطعة سلاح في أيدي المستوطنين… واعتقالات بتهمة مديح حماس

نابلس – القدس -»القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا في بلدة بيتا جنوب نابلس، في وقت استمرت فيه بفرض حصار خانق على مدن الضفة الغربية ومدينة القدس وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل كرم أيمن دويكات (17 سنة)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال ، خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأصيب الشاب عقب اقتحام عشرات المستوطنين قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال.

ومع هذا الشهيد يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السبت الماضي (معركة طوفان الأقصى) إلى 56 شهيدا، بينهم 16 طفلاً، إضافة إلى شهيدة.

وأفاد شهود عيان بأن عدة مركبات شوهدت تقل مستوطنين إلى جبل العرمة، الواقع بين بلدتي بيتا وعقربا.

وفي سياق هجمات المستوطنين، واصلت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تسليم 20 ألف بندقية إلى “الفرق المتأهبة” (ميليشيات مدنية)، بموجب توجيهات أصدرها وزير الأمن، يوآف غالانت، في ظل الحرب على قطاع غزة، وتسلم حتى الآن ألف عنصر في هذه الميليشيات بنادق.

رد سريع

ويتعين على أفراد هذه الميليشيات أن يعملوا إلى جانب قوات الشرطة وحرس الحدود في المدن المختلطة، بإدعاء أن الهدف من وجودها هو توفير رد سريع على تسلل عناصر إلى إسرائيل في المناطق القريبة من الحدود وداخل إسرائيل “في ظل الاستهداف الشديد للشعور بالأمن الشخصي للسكان”.

وفي سياق آخر، اعتقلت شرطة الاحتلال 30 فلسطينياً (من داخل الخط الأخضر) بشبهة مدح حركة “حماس” و”التحريض وبث خطاب الكراهية”، على خلفية منشورات شاركوها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وللأسبوع الثاني على التوالي، واصلت سلطات الاحتلال فرض الحصار على المسجد الأقصى والقدس القديمة، فيما تتواصل الاقتحامات لبلدات وأحياء القدس، والتنكيل بالأهالي، إذ انتشرت بأعداد كبيرة على أبواب البلدة القديمة والأقصى، وفرضت قيودا مشددة على الدخول، ومنعت الشبان من دخول البلدة القديمة، أما المسجد الأقصى فكبار السن يسمح لهم بالدخول إليه، وفي الكثير من الأحيان يتم منعهم كذلك.

كما تقوم قوات الاحتلال بتوقيف الشبان وشبحهم على الجدران وتفتيشهم جسديا، أما النسوة فيتم تفتيش حقائبهن.

وأوضح الشبان أنهم يخضعون لتحقيقات ميدانية خلال الاحتجاز والتفتيش، ويتعمد الجنود استفزازهم من خلال الضرب على الرأس أو الأقدام أو توجيه الشتائم لهم.

وأمام منع المسلمين من دخول الأقصى، تواصلت اقتحامات المستوطنين، ونفذ 93 متطرفا اقتحاماتهم للأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وتتم الاقتحامات اليومية للأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، خلال فترتين صباحية ومسائية، ومنذ عملية “طوفان الأقصى” تتواصل الاقتحامات للمسجد، وتدعو “جماعات الهيكل” الى عدم توقف الاقتحامات وبأن يكون الرد على ما يجري هو الاقتحام وعدم ترك “جبل الهيكل”، حسب تعبيرهم.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، وعلى رأسها مدينة الخليل مستخدمة آليات عسكرية، ونفذت حملة اعتقالات واسعة.

في الأثناء شيّع الفلسطينيون 6 شهداء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، واعتقلت الشيخ علاء الجعبة بعد اقتحام منزله.

وحسب الشهود، فإن الجيش انسحب من مدينة طوباس بعد دهمها واعتقال فلسطيني، بينما أسفرت الاشتباكات عن 3 إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال.

حرضت مواقع تواصل اجتماعية تابعة لنشطاء إسرائيليين على قتل مقدسيين ومهاجمة منازلهم.

ونشرت أماكن منازل لنشطاء مقدسيين، عبر تطبيق خرائط غوغل، والتحريض على وصول المستعمرين المتطرفين إليها لاستهدافها والاعتداء على من فيها.

ومن بين من تم التحريض عليهم الشهيد خالد المحتسب، حيث تم نشر صور لمنزله ومنازل عدد من شهداء القدس، كما حرضوا على استهداف الناشط المقدسي رامي الفاخوري، والمعتقل السابق حمزة صغير، ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.

وأعرب مواطنون عن خشيتهم من تعرض منازلهم وعائلاتهم لجرائم من قبل المستعمرين، خصوصا في ظل التحريض الكبير على الفلسطينيين القاطنين داخل جدار الفصل العنصري في محافظة القدس.

وتتواصل الاعتقالات في مدينة القدس، إذ اعتقلت الشابة نهلة صيام بعد اقتحام منزلها في سلوان، كما اعتقل شابان من القدس القديمة، وفجراَ نفذت قوات الاحتلال اعتقالات من الطور والعيسوية.

في الموازاة، اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال نفذ حملات اعتقال هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع مستوى الاعتقالات، والمدة التي نفذت خلالها حملات الاعتقال.

وكشف أن عدد حالات الاعتقال منذ تاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى)، بلغ نحو (470) حالة اعتقال، شملت كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال في الضفة وغزة الذين لم تعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل التي سُجلت فيها أعلى نسبة.

وأضاف نادي الأسير أنّ قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية وفجر أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت (65) مواطناً على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضّفة، بما فيها القدس.

وبيّن أنّ الشهادات التي تلقاها من عائلات المعتقلين، تعكس مستوى الوحشية التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التهديدات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل، هذا عدا عن الاعتداء بالضرب المبرّح الذي طال غالبية المعتقلين، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأكّد أنّ تصاعد عمليات الاعتقال الراهنّة، ترافقه تعقيدات وصعوبات كبيرة في متابعة المعتقلين في مراكز التّحقيق والتوقيف، نتيجة لجملة الإجراءات التي فرضها الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، والمماطلة تحديدًا في إعطاء إجابات عن مصير المعتقلين، وأماكن احتجازهم، تحديدًا بعد تفعيل الاحتلال للأمر العسكري الذي يتضمن زيادة مدة التمديد الأولى، وكذلك حرمان المعتقلين من لقاء المحامين لمدة أدناها يومان.

وتوجه إلى كافة عائلات المعتقلين في الضفة، بضرورة التواصل مع المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، في محاولة لرصد ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي تنفذ بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، ومتابعتها لاحقًا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات.

حملات الاعتقال

وحملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من هجمتها ضد المعتقلين، وأبلغت بعض السجون باحتفاظ كل معتقل بغيارين فقط، تمهيدا للاستيلاء على الملابس والأغطية والممتلكات كافة التي تبقت لديهم.

وأكدت في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يدلل على مدى خطورة المخطط الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال للانتقام من المعتقلين، والذي يقف خلفه الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل السجون.

وحذّرت بدورها من سياسة التفرد المتبعة لدى إدارة واستخبارات سجون الاحتلال، والتي حولت حياة المعتقلين إلى جحيم حقيقي، إذ يعيشون في غرف مغلقة بالأقفال طوال الوقت، ويحرمون من كافة حقوقهم.

وطالبت الهيئة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري لزيارة السجون، وتكثيف طواقم الصليب العاملة للوقوف على كل مجريات الأحداث، ووضع حد لهذا الجنون المخالف لكل المواثيق والأعراف، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت مؤخرا جملة من الإجراءات بحق المعتقلين، وهي إغلاق الأقسام في كل السجون، سحب محطات التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، زيادة أجهزة التشويش، إيقاف زيارات عائلات المعتقلين، إبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع، تعمد قطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى، سحب المواد الغذائية في أقسام المعتقلين، حرمانهم من الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، حرمان المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح.

وقالت اللجنة “إنه وبعد أن فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة على الأرض، في محاولة لترميم صورته المهزوزة أمام شعبه والعالم يقدم على تعذيب ومضاعفة معاناة الأسرى”.

وأطلقت صرخة استغاثة للعالم الحر والمجتمع الدولي مفادها “أن ظروفنا الاعتقالية في داخل السجون أصبحت لا تحتمل بعد قطع المياه والكهرباء وتقليص الوجبات الغذائية وزيادة الاكتظاظ داخل الغرف وسياسة المضايقات المستمرة ومنعنا من الخروج للفورة، وعزل الكثير من الأسرى في العزل الانفرادي”.