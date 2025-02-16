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شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

16 - فبراير - 2025

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غزة: استشهد مواطن فلسطيني، مساء الأحد، متأثرا بإصابته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن هاني عواد أبو حلاوة (الشاعر) متأثرا بجروح أصيب بها يوم الأربعاء الماضي جراء قصف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومساء اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشتها تجاه شاطئ بحر مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وتجاه شاطئ بحر رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال قنابل الإنارة في سماء منطقة العزبة غرب رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون، شمال القطاع، نيران رشاشاتها تجاه أراضي المواطنين في البلدة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,271 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 17, 2025 الساعة 6:57 م

    إن محرقة غزة العزة التي ارتكبتها عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 لن تمحى أبدا أبدا من ذاكرة العرب والمسلمين إلى يوم الدين فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي سنين وسنين وسنين وسنين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

    رد

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