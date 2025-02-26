سياسة | عربي

شهيد وجريح في هجوم بمسيرة إسرائيلية شرقي لبنان- (فيديو)

26 - فبراير - 2025

جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

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“القدس العربي”: استشهد شخص وأصيب آخر في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سيارة على طريق الهرمل – القصر في البقاع شرق لبنان، بحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وتأتي هذه الغارة غداة استشهاد شخصين جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة حدودية في شرق لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ “غارة دقيقة” ضد عنصر “بارز” في “حزب الله” في شرق البلاد.

ورغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 شباط/فبراير. لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبان على امتداد الحدود.

واعتبر لبنان “استمرار الوجود الاسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا”.

(وكالات)

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