شهيد وحصار منزل واعتقالات خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على جنين- (فيديوهات)

جنين: استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مواطنا أصيب بثلاث رصاصات في حرش السعادة في جنين، ووصفت إصابته بالحرجة، وجرى نقله إلى المستشفى. في حين أفاد مستشفى ابن سينا، بوصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالفخذ إلى المستشفى.

استهداف جيب للجيش الإسرائيلي بعبوة ناسفة في الحي الشرقي بمدينة جنين. pic.twitter.com/RXlvTWDBAK — شجاعية (@shejae3a) November 6, 2024

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا ووزارة الصحة، استشهاد المواطن عبد الله محمد السعدي متأثرا بإصابته الحرجة، ليرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين خلال 48 ساعة إلى 7 شهداء، وفي الضفة الغربية إلى 10 شهداء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في حرش السعادة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة الشهيد أمجد القنيري في حرش السعادة، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شقيقة إبراهيم تسليم نفسه، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر باتجاه المنزل، وسط تحليق لطائرة مسيّرة فوق المنزل.

غنى طفلة الشهيد عبد اللّه السعدي يابا قوم عشاني 😭💔 لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل بلغت القلوب الحناجر 💔 📍 جنين 💔 pic.twitter.com/L27x8M9QJ6 — 𝒢ℋ𝒜𝒟ℐℛ’𓂆 (@i823432) November 6, 2024

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد وزياد القنيري، قبل أن تنسحب من محيط المنزل.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين، وسط إطلاق الرصاص بكثافة وبصورة عشوائية، بالتزامن مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من حاجز سالم العسكري.

وكانت طواقم الدفاع المدني قد هرعت إلى مخيم جنين لإخماد حريق اندلع في منزل خلال اقتحام الاحتلال المتواصل للمخيم والمدينة منذ صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم جنين خلال وجودهما في حي الألمانية بالمدينة.

وباستشهاد المواطن السعدي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 777 شهيدا، بينهم 167 طفلا.