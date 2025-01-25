شهيد وعدد من المصابين برصاص الاحتلال في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد نازح فلسطيني وأصيب آخرون، السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في شارعي صلاح الدين والرشيد وسط قطاع غزة، في خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول “شهيد ومصابين اثنين” إلى مستشفى العودة وشهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على شارعي صلاح الدين والرشيد وسط القطاع.

وأطلق جيش الاحتلال النار على النازحين الفلسطينيين في آخر نقطة يمكن الوصول إليها على شارعي صلاح الدين (شرق) والرشيد (غرب)، الرابطين بين جنوب القطاع وشماله.

بينما كنا ننتظر على الجانب الشمالي لمحور نتساريم، فتحت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار على النازحين في شارع الرشيد أثناء انتظارهم السماح بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/Eb3txKSrb5 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 25, 2025

وكان النازحون قد تجمعوا في تلك المناطق إما داخل مركباتهم في شارع صلاح الدين، أو دون مركبات، بانتظار السماح لهم بالعبور إلى محافظتي غزة والشمال، بعد تسليم حركة حماس للمجندات الإسرائيليات الأربع حسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار مواطنون إلى تواجد الآليات العسكرية الإسرائيلية في محور “نتساريم” والمناطق المحيطة.

نازحو قطاع غزة ينتظرون على تبة النويري في مخيم النصيرات استعداداً للعودة إلى شمال القطاع …شارع الرشيد قرب نيتساريم مازال مغلق بدبابات الاحتلال الاسرائيلي ومن يقترب يعرض حياته للخطر. pic.twitter.com/iEsn818yvJ — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) January 25, 2025

عاجل .. مشاهد الآن بالقرب من نتساريم أهل غزة بدأوا بتجهيز السيارات للعودة إلى غزة وشمالها، سيناموا اليوم في الشوارع منتظرين العودة التاريخية .. يارب عجّل pic.twitter.com/MZcQBBBr1i — MO (@Abu_Salah9) January 25, 2025

وكان من المقرر أن تعطي إسرائيل فور إطلاق الدفعة الثانية من المحتجزين الضوء الأخضر لعودة سكان غزة النازحين في جنوب القطاع إلى الشمال عبر حاجز نتساريم.

ولكن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن على الفور أن عودة السكان مشروطة بالإفراج عن الأسيرة أربيل يهودا والتي كان من المفترض إطلاق سراحها اليوم في الدفعة الثانية.

وفي السياق ذاته، حذر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة من الاقتراب من حاجز نتساريم.

في المقابل، قال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي إن يهودا على قيد الحياة وهي في حوزة عناصر سرايا القدس وسيتم الإفراج عنها يوم السبت المقبل.

عاجل لحظة اطلاق النار وإصابة المواطنين بالقرب من حاجز نتساريم ممنوع التقدم، الحذر الحذر.. يجب التعميم pic.twitter.com/5596JDHoax — MO (@Abu_Salah9) January 25, 2025

(وكالات)