شهيدان وعشرات الإصابات باعتداءات متصاعدة للمستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)

رام الله: استشهد شابان فلسطينيان وأُصيب أكثر من 40 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء اعتداءات عنيفة شنها مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، على بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، في تصعيد خطير يتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عامًا) استُشهد بعد تعرضه للضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسده على يد مستوطنين خلال هجومهم على البلدة.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر محلية استشهاد شاب آخر متأثرًا بجراح أصيب بها جراء إطلاق الرصاص من قبل المستوطنين خلال نفس الاعتداء.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب محمد رزق حسين الشلبي (23 عاما) قتل إثر إصابته برصاص مستوطنين في بلدة سنجل.

وأوضحت أن “التقرير الطبي أكد استشهاده جراء إصابة بالرصاص الحي في الصدر، اخترق الظهر، وقد تُرك ينزف لساعات”.

اعتداء حتى المـ.ـوت|| العثور على الشهـ.ـيد الثاني محمد رزق عوض بعد فقدان آثاره لساعات واعتداء المستوطنين عليه، عند أطراف بلدة سنجل شمال رام الله. https://t.co/zo615q2zKO pic.twitter.com/VqAOpD5UJD — ق.ض (@Qadeyah1) July 11, 2025

وقالت المصادر إن عدد المصابين ارتفع إلى 40 شخصًا، بعضهم جراحه خطيرة، نتيجة الضرب ورشق الحجارة، وسط مواجهات عنيفة اندلعت بين السكان والمستوطنين.

مشهد جديد.. للحظات الأولى بعد استشهاد الشاب سيف الدين كامل مصلط (23 عاماً)، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب الشديد قرب بلدة سنجل شمالي رام الله. pic.twitter.com/LQcU2m82CF — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 11, 2025

“يا عمر يا ابن الخطاب جبنالك شيخ الشباب”… من تشييع جثمان الشهيد سيف الدين مصلط، الذي ارتقى جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب الشديد قرب بلدة سنجل شمال رام الله. pic.twitter.com/Gmmx2Q0UjY — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 11, 2025

من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر أنها تعاملت مع عدد من الإصابات، بينها إصابتان في الرأس تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جنوب الضفة، هاجم مستوطنون بلدة المنية شرق بيت لحم، وأفاد رئيس مجلسها القروي زايد كوازبة أن المستوطنين اعتدوا على الأهالي بالحجارة تحت حماية جيش الاحتلال، الذي بدوره أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان، ما أدى إلى حالات اختناق عدة، بينها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أُصيبت بجروح في الرأس.

كما شهدت منطقة مسافر يطا جنوب الخليل اعتداءات مماثلة، حيث هاجم مستوطنون مساكن الفلسطينيين واعتدوا على شابين، وأكد الهلال الأحمر أنه تعامل مع إصاباتهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

حماس تدعو إلى “الانتفاض” لردع المستوطنين

من جانبها، دعت حركة حماس الجمعة، الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى “الانتفاض غضبا” ردا على تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين.

وقالت الحركة في بيان: “ندعو أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة للانتفاض غضباً لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية، وتفعيل كافة أشكال المقاومة حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال عن أرضنا”.

وأشارت إلى أن “الهجوم الإجرامي الذي نفذه المستوطنون على بلدة سنجل شمال رام الله، والاعتداء على المواطنين في خربة التل بجبل الباطن جنوب البلدة، يؤكد نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية بحق أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية”.

ونعت حماس الشهيد سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط الذي استشهد جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب.

وأكدت أن “الدماء الزكية لن تذهب هدرًا، وستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه”.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد ممنهج، إذ تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إلى أن المستوطنين نفذوا منذ بداية العام الجاري 2,153 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

ويتزامن هذا التصعيد مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلّف، وفق مصادر فلسطينية، أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أمريكي متواصل لإسرائيل.

(وكالات)