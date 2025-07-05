شهيد و3 مصابين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، سقوط شهيد وثلاثة جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن “غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة في منطقة صف الهوا- بنت جبيل أدت، في حصيلة أولية، إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن بيان صادر عن المركز، في وقت سابق، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلاً في شبعا، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

(د ب أ)