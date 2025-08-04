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شهيد و4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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بيروت: استشهد شخص وأصيب 4 آخرون، الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة”.

وأوضح المركز أن “عدد الجرحى ارتفع إلى أربعة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

(الأناضول)

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