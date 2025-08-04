شهيد و4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد شخص وأصيب 4 آخرون، الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر 2024.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة”.

وأوضح المركز أن “عدد الجرحى ارتفع إلى أربعة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

جريحان في الخيام في حصيلة أولية صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح. https://t.co/EyhCNkCBtW pic.twitter.com/RhP0DiLeei — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 4, 2025

حصيلة محدثة للغارة على الخيام صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد جريح متأثرا بإصاباته البليغة وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة. https://t.co/Fz9O1RiDvB pic.twitter.com/FqE1M6msvD — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 4, 2025

(الأناضول)