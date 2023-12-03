شوارزنيغر يدعم الإسرائيليين بـ”نسر”.. ويردون عليه بـ”كلب”- (فيديو)

سانتا مونيكا (كاليفورنيا): التقى نجم هوليوود الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر الجمعة مع أقارب ثلاثة أشخاص تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، في إطار الدعم لعائلات الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

قدم شوارزنيغر منحوتات برونزية على هيئة نسر لزواره في شركة إنتاج فيديو في سانتا مونيكا غربي لوس أنجلوس. وفي المقابل قدموا لشوارزنيغر قلادات تعريفية رسم رسم عليها صورة كلب وتحمل عبارة “أعيدوهم إلى المنزل”.

Former Governor of California Arnold Schwarzenegger receives a ‘Bring Them Home’ dog tag necklace after meeting with family members of the victims of the Oct 7th attack and relatives of hostages still remaining in Gaza. pic.twitter.com/52TQM6xBcH — Oli London (@OliLondonTV) December 2, 2023

وقال شوارزنيغر، الذي أعلن نفسه “صديقا كبيرا للشعب اليهودي وإسرائيل”، إنه يريد تعزيز الرسالة التي تطالب بعدم التخلي عن الذين ما زالوا محتجزين.

وتقول إسرائيل إن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة احتجزت 240 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص وأشعل حربا في الشرق الأوسط.

وخلال فترة توقف القتال التي استمرت سبعة أيام وانتهت يوم الجمعة، قال مسؤولون إنه تم إطلاق سراح 110 أسرى وهم 86 إسرائيليا و24 أجنبيا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينما انتشلت قوات الاحتلال الإسرائيلية جثتي أسيرين.

وقال شوارزنيغر، النجم السينمائي وبطل كمال الأجسام السابق “هنا يأتي دوري لأنه عندما تكون من المشاهير، تكون لديك قدرة معينة على التواصل مع الجماهير لأن الكثير من الكاميرات ستبرز ذلك (الحدث)”.

(رويترز)