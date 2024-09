شوارزنيغر يدعم الإسرائيليين بـ”نسر”.. ويردون عليه بـ”كلب”- (فيديو)

سانتا مونيكا (كاليفورنيا): التقى نجم هوليوود الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر الجمعة مع أقارب ثلاثة أشخاص تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، في إطار الدعم لعائلات الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

قدم شوارزنيغر منحوتات برونزية على هيئة نسر لزواره في شركة إنتاج فيديو في سانتا مونيكا غربي لوس أنجلوس. وفي المقابل قدموا لشوارزنيغر قلادات تعريفية رسم رسم عليها صورة كلب وتحمل عبارة “أعيدوهم إلى المنزل”.

Former Governor of California Arnold Schwarzenegger receives a ‘Bring Them Home’ dog tag necklace after meeting with family members of the victims of the Oct 7th attack and relatives of hostages still remaining in Gaza.

pic.twitter.com/52TQM6xBcH

— Oli London (@OliLondonTV) December 2, 2023