شواهد جديدة على جرائم النظام المخلوع.. اكتشاف مقبرة جماعية بحلب- (صور)

حلب: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، اكتشاف مقبرة جماعية بمحافظة حلب، تحتوي على “رفات مئات الأشخاص”، لتكون شاهدا جديدا على جرائم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة السورية عبر منصة “تلغرام”.

وذكرت الداخلية السورية أن “أحد سكان مدينة حلب أبلغ قيادة الشرطة بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث”.

وأضافت: “توجه العميد أحمد لطوف قائد شرطة محافظة حلب إلى الموقع للكشف عن الحالة”.

“كما تم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان”، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت الوزارة بأنه “سيتم لاحقا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي”.

“سيتم لاحقًا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي”.. وزارة الداخلية السورية تعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة #حلب تضم المئات من الجثث pic.twitter.com/wRB8Tyy97J — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 30, 2024

والأحد، كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن العثور على مقبرة جماعية، تعود لمجزرة ارتكبها سابقا نظام الأسد المخلوع، في محيط قرية القبو بمحافظة حمص وسط البلاد.

وحول المقابر الجماعية ودورها في الكشف عن مصير المفقودين بسوريا، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريحات سابقة: “ما كشف عنه هو عدد قليل جدا من المقابر الجماعية، ويتم الحديث عن المقابر الكبرى”.

وأضاف عبد الغني: “هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)