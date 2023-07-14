سياسة | دولي | أوروبا

شولتس: ألمانيا بصدد تقليص الهجرة غير الشرعية وتحتاج إلى عمال مهرة

منذ ساعة واحدة

المستشار الألماني أولاف شولتس

حجم الخط
0

برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن ألمانيا ستواصل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها ما زالت بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.
وذكر شولتس في مؤتمر صحافي في برلين أن التغيرات في سياسة الهجرة يجب أن تضع في اعتبارها متطلبات الاقتصاد الألماني.
وتواجه ألمانيا حاليا نقصا في العمال في عدة قطاعات، خاصة في الحرفيين المهرة والصناعات. وزادت التغيرات الديمغرافية في ألمانيا، التي يغلب على تعداد سكانها كبار السن، من المخاوف بشأن المتاعب المستقبلية في القوى العاملة لدى تقاعد عدد متزايد من العاملين.
وأضاف شولتس اليوم أنه يجب أن يكون استبدال جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية من المتقاعدين بعاملين جددا مدربين ومهاجرين مهرة ممكنا.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

شولتس لم يمارس السباحة في حوض عام منذ أكثر من 4 عقود.. و”المسابح كانت مسألة سياسية ساخنة”
منذ 3 ساعات
شولتس: ألمانيا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي
منذ 3 ساعات
ما أسباب إعلان ألمانيا عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين- (تغريدة)
13 - يوليو - 2023
الحكومة الألمانية تكشف اليوم عن استراتيجيتها الجديدة بشأن الصين
13 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية