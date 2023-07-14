شولتس: ألمانيا بصدد تقليص الهجرة غير الشرعية وتحتاج إلى عمال مهرة

برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة إن ألمانيا ستواصل اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها ما زالت بحاجة إلى جذب المزيد من العمال المهرة عبر نظام الهجرة الشرعية.

وذكر شولتس في مؤتمر صحافي في برلين أن التغيرات في سياسة الهجرة يجب أن تضع في اعتبارها متطلبات الاقتصاد الألماني.

وتواجه ألمانيا حاليا نقصا في العمال في عدة قطاعات، خاصة في الحرفيين المهرة والصناعات. وزادت التغيرات الديمغرافية في ألمانيا، التي يغلب على تعداد سكانها كبار السن، من المخاوف بشأن المتاعب المستقبلية في القوى العاملة لدى تقاعد عدد متزايد من العاملين.

وأضاف شولتس اليوم أنه يجب أن يكون استبدال جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية من المتقاعدين بعاملين جددا مدربين ومهاجرين مهرة ممكنا.

(د ب أ)