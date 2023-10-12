سياسة | دولي

شولتس: ألمانيا توقف جميع المساعدات للفلسطينيين

منذ 17 دقيقة

المستشار الألماني أولاف شولتس يحضر جلسة مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في برلين، اليوم- رويترز

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برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس لنواب البرلمان إن ألمانيا ستعلق جميع مساعدات التنمية للأراضي الفلسطينية لحين الانتهاء من مراجعتها، للتأكد من أنها تخدم السلام الإقليمي وأمن إسرائيل على أفضل وجه.

وأردف قائلاً: “معيارنا سيكون ما إذا كانت هذه المشروعات تخدم السلام في المنطقة وأمن إسرائيل على أفضل وجه وكيف تخدمها… ولحين الانتهاء من هذه المراجعة، لن نوفر أي موارد جديدة للتعاون التنموي”.

وأضاف: “للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزداد على الأرجح، لكن هذا أيضاً من أخطاء “حماس”، وبسبب هجومها على إسرائيل”.

(رويترز)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    أكتوبر 12, 2023 الساعة 8:55 ص

    أذلاء , و حقراء !
    وما شأن المدنيين ؟
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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