سياسة | دولي | أوروبا

شولتس: ألمانيا وحلفاء اتفقوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

منذ 58 دقيقة

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هامبورغ: قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، إنه وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، اتفقوا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويعملون مع العديد من القوى الإقليمية لمحاولة وقف التصعيد.

وقال شولتس للصحافيين بعد اتصال هاتفي مع القادة أمس الاثنين: “نقف معا إلى جانب إسرائيل”.

وقال شولتس في هامبورغ أثناء زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومجموعة من وزرائه: “اتفقنا أيضا على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات الوحشية، وفي الوقت نفسه بالطبع محاولة تجنب المزيد من التصعيد الإقليمي”.

وأضاف: “نحن على اتصال مكثف مع دول عديدة في المنطقة بهذا الشأن”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 10, 2023 الساعة 12:04 م

    ومن حق فلسطين أن تسترجع ما سلبتموه منها في الظلام يا مجموعة اللئام منذ 1948 🇵🇸👽☝️

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 10, 2023 الساعة 12:05 م

    ومن حق الفلسطينيين أن يحموا أنفسهم من بطش الإجرام الصهيوني العنصري البغيض بحق الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸👽☝️

    رد

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