شولتس يصف مقترح ترامب بشأن غزة بأنه “فضيحة”

برلين: وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه “فضيحة”.

وأوضح شولتس في مناظرة تلفزيونية مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية أن “نقل سكان غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”

وقال المستشار الألماني، إن أوروبا مستعدة للرد “في غضون ساعة” إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وفي رده على سؤال عما إذا كان لدى الاتحاد “قائمة إجراءات قاسية” للرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية، قال شولتس، الذي يتأخر كثيرا عن ميرتس في استطلاعات الرأي “نعم، لأعبر عن ذلك بأكثر الطرق الدبلوماسية حذرا. نحن كاتحاد أوروبي يمكننا التصرف في غضون ساعة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، متهما إياهم بالاستفادة من الرخاء الأمريكي بدون مقابل.

(وكالات)