شولتس: اقتراح توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار إسرائيل خيار مطروح

برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن اقتراح الولايات المتحدة بشأن توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار تلك التي تحصل عليها إسرائيل هو واحد من عدة خيارات قيد البحث، وأضاف أن المحادثات بهذا الشأن لم تقترب بعد من النهاية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يتوجه حالياً إلى ليتوانيا، لشبكة “سي.إن.إن”، أمس الأحد، إن واشنطن مستعدة لتوفير الأمن لأوكرانيا على غرار ما تقدمه لإسرائيل، بما يشمل “الأسلحة التي يحتاجونها، والقدرة على الدفاع عن أنفسهم”.

(رويترز)