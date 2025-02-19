شولتس: تصريحات ترامب عن زيلينسكي “خاطئة وخطيرة”

برلين: رد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بأنه “ديكتاتور من دون انتخاب”، معتبرا أن تصريحه “خاطئ وخطير”.

وقال شولتس لأسبوعية دير شبيغل إن “عدم الاعتراف بشرعية الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي الديموقراطية هو بكل بساطة خاطئ وخطير”، مؤكدا أن “عدم إجراء هذه الانتخابات وسط حرب ينسجم مع ما ينص عليه الدستور الأوكراني وقوانين الانتخاب”.

وأضاف “الحقيقة هي أنه في خضم الحرب، لا يمكن إجراء انتخابات تتوافق مع أحكام الدستور الأوكراني والقوانين الانتخابية”.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عبر التلفزيون العام ZDF “إذا نظرنا إلى العالم الحقيقي (…) سنعرف للأسف من عليه أن يعيش في أوروبا في ظل ظروف ديكتاتورية: شعب روسيا، وشعب بيلاروس”.

كما نددت الدبلوماسية الألمانية بتعليقات ترامب في بيان، قائلة “لم يبدأ أحد هذه الحرب في قلب أوروبا ولا أحد يريدها غير بوتين”.

وأضافت أن الأوروبيين “يعملون بكل قوتهم لمواصلة تعزيز قدرات أوكرانيا”، وهذا البلد “لا يمكنه التفاوض على السلام الذي يطمح إليه، وفي نهاية المطاف، سلام أوروبا، إلا من موقع قوة”.

وتابعت “نحن عند نقطة تحول وجودية بالنسبة إلى الأمن والسلام في أوروبا” مضيفة “لذلك، نحن كأوروبيين نقدم مقترحاتنا الخاصة ونستخدم أدواتنا التفاوضية. والشعار هو: أوروبا المتحدة”.

(أ ف ب)