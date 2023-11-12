شولتس: فرصة حل الدولتين ربما ستكون أكبر بدون حماس

هايلبرون- ألمانيا: أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التوصل إلى حل الدولتين في صراع الشرق الأوسط لا يزال ممكنا رغم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وخلال ندوة حوارية لدى صحيفة “هايلبرونر شتيمه”، قال شولتس في مدينة هايلبرون مساء اليوم الأحد إنه بعد كل الأمور المفزعة التي حدثت، فإن الهدف يجب أن يتمثل في توفير منظور “يجعل حل الدولتين ممكنا مرة أخرى”.

وأضاف شولتس أنه “إذا كانت هناك رغبة في التوصل إلى حل سلمي دائم، فيجب السعي من أجل إمكانية إقامة دولة فلسطينية لا تشكل تهديدا لإسرائيل” مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جزء من مفهوم حل الدولتين الذي كاد أن يكون ممكنا أكثر من مرة.

ورأى شولتس أن حركة حماس طالما عملت على عرقلة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام لأنها تريد أن تدمر الدولة الإسرائيلية وتطرد المواطنين الإسرائيليين.

واختتم شولتس تصريحاته بالقول إنه ” في حال أصبحت حماس غير قادرة على هذا، فربما تصبح الفرصة أكبر مما كانت عليه قبل هذا الهجوم على إسرائيل”.

(د ب أ)



