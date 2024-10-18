شولتس: نأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى وقف إطلاق النار

برلين: عبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة عن أمله في أن يفتح اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الباب أمام وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وكان شولتس يتحدث في برلين إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن. ووصف المستشار الألماني زيارة بايدن بأنها علامة قوية على الوحدة عبر الأطلسي. ووعد شولتس بتقديم دعم قوي لأوكرانيا، لكنه أكد أن حلف شمال الأطلسي يجب ألا يصبح طرفا في الحرب ضد روسيا.
(وكالات)
اغبى البشر هم الغربيون اذا كانوا يعتقدون ان مقاومة الاحتلال تتوقف علي زوال رجل واحد … افل نجم يحيى السنوار لكنه خلق آلاف يحيى السنوار الذين سيكونون انكى و أشد علي الصهاينة من اي وقت مضى.
صدقت والله يا أخي الكريم فالألمان أغبى البشر خسروا الحربين العالميتين الأولى والثانية والثالثة على الطريق يا رفيق ✌️🇵🇸
هذا نموذج للألماني الوسطي العادي (يكره الجنوبيين والشرقيين ويحتقرهم (نازي فاشي عنصري) وثوراتهم ترفع الأدرينالين عنده ويبذل الغالي والرخيص لحلول تآمرية، كتقوية عملاء اقليميبن ورفع شأنهم وزيارة عواصمهم وضخ اموال تنمية ومعونات وتسليح لهم ومشاركة في حروب ضد شرعيين وشرفاء وأبطال إقليميين. الذي يظن أن أناسا نادمون على ارتكاب محرقة (بحق ضعفاء) هو مخطيء لأنهم يشاركون في عمل محارق أخرى ضد آخرين.
تصريح ينم عن ذلة و قزمية وصغار وقلة أدب في أنفس هؤلاء الغربيين أمام عصابة من الإرهابيين الصهاينة ..
اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب ستصب عليكم يا عصابة الألمان النازيين الفاشيين أنتم السبب المباشر في ظهور عصابة لصوص ومجرمي أوروبا العنصرية بعد قذارة النازية أنشأتم عصابة اللصوص واللقطاء الصهاينة الذين تم كنسهم من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية الصهيونية الفاشية الحقيرة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀