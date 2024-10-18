شولتس: نأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى وقف إطلاق النار

برلين: عبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة عن أمله في أن يفتح اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الباب أمام وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وكان شولتس يتحدث في برلين إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن. ووصف المستشار الألماني زيارة بايدن بأنها علامة قوية على الوحدة عبر الأطلسي. ووعد شولتس بتقديم دعم قوي لأوكرانيا، لكنه أكد أن حلف شمال الأطلسي يجب ألا يصبح طرفا في الحرب ضد روسيا.

(وكالات)