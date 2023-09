شولتس ووزيرة خارجيته يدافعان عن سفير بلادهما لدى تل أبيب في وجه الانتقادات الإسرائيلية- (فيديو)

نيويورك: دافعَ المستشار الألماني أولاف شولتس عن سفير بلاده لدى تل أبيب، شتيفن زايبرت، في وجه الانتقادات التي توجهها له الحكومة الإسرائيلية.

ورداً على سؤال صحفي، قال شولتس في نيويورك، الإثنين: “السفير الألماني رجل شديد الالتزام، وصاحب مبادئ واضحة، وأعتقد أن كل واحد يعرف هذا، حتى في إسرائيل أيضاً”.

كانت إسرائيل احتجت رسمياً، في وقت سابق، لدى ألمانيا لأن زايبرت حضر كمشاهد وقائع نظر المحكمة العليا الإسرائيلية التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

The place to be this morning #בגץ pic.twitter.com/x7oVMPgsPg

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) September 12, 2023