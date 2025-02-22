سياسة | دولي | أوروبا

شولتس يتعهد بالتحدث بوضوح في المستقبل

22 - فبراير - 2025

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دورتموند (ألمانيا): قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يريد أن يتحدث بوضوح في المستقبل، وذلك كدرس تعلمه من ائتلافه الحكومي الذي يتكوّن من ثلاثة أحزاب مع الخضر والديمقراطيين الأحرار.

وأوضح شولتس في دورتموند مساء الجمعة في آخر فعاليات حملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات الاتحادية “في المستقبل، سأكون واضحا دائما، حتى لو كان هذا قد يجعل التنازلات أكثر صعوبة”.

وأكد شولتس “يجب أن يكون واضحا لبلدنا ما الذي على المحك وأين يريد المستشار الذهاب”، مشددا على أنه لا يزال يؤمن بنجاح حزبه.

وقال شولتس إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي “أقوى كثيرا مما توحي به استطلاعات الرأي الحالية”.

وأضاف أنه يجب أن يكون من الواضح أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوي بما يكفي “لقيادة الحكومة القادمة”.

وفي الساعات الأخيرة قبل يوم الانتخابات غدا الأحد، لا يزال الحزب يعوّل على جذب الناخبين الذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون.

(د ب أ)

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