سياسة | دولي

شولتس يصف المكالمة الهاتفية مع بوتين بـ”المحبطة” لكنه مستعد لتكرارها

12 - ديسمبر - 2024

بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو، 15 فبراير 2022

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برلين:  أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى رغم أن مكالمته الهاتفية الأخيرة لم تسفر عن أي نتائج.

وقال شولتس في تصريحات متلفزة الأربعاء: “كان الأمر محبطا”، وأضاف: “لأنه ببساطة كرر كل صيغه مرة أخرى”.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها أوكرانيا ودول شرق أوروبا بشأن المكالمة، قال شولتس إنه كان من الضروري أن يفهم بوتين أنه لا يمكنه التعويل على أن تخفض ألمانيا دعمها لأوكرانيا.

وقال شولتس إنه دعا بوتين لـ “سحب القوات حتى يتسنى ظهور أساس للتطور السلمي”.

وعن هذه الدعوة، قال المستشار الألماني: “ويجب أن يتم ذلك، وسأفعل ذلك مرة أخرى. ولكن يجب ألا نقع تحت أي أوهام بشأن ذلك”.

وكان شولتس قد اتصل ببوتين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بمبادرة منه، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول .2022

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شولتس بفتح “صندوق الشرور” بهذه المكالمة.

(د ب أ)

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