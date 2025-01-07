سياسة | دولي

شولتس يعول على إقامة علاقات قوية بين برلين وواشنطن تحت رئاسة ترامب

منذ ساعة واحدة

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برلين:  يعول المستشار الألماني أولاف شولتس على إقامة علاقات قوية بين الحكومة الألمانية والإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء مع مجلة “شتيرن”، أكد شولتس على الدور الحاسم الذي لعبته الولايات المتحدة في التطور الديمقراطي لألمانيا، سواء في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أو في جميع أنحاء البلاد بعد الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية.

وأوضح شولتس أن هذا الأساس التاريخي لا يزال يعزز العلاقات عبر الأطلسي، قائلا: “هذا الأساس متين، وسيظل داعما للعلاقات عبر الأطلسي لفترة طويلة.” كما شدد على أهمية التعاون الفعال مع الحكومة الأمريكية الجديدة.

وأشار شولتس أيضا إلى أنه أجرى محادثتين مع الرئيس المنتخب ترامب، واصفا إياهما بأنهما كانتا “وديتين للغاية.”

ومن المقرر أن ينصب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.

وعند سؤاله عن حضوره حفل التنصيب، قال شولتس: “الإدارة الأمريكية دعت، كما هو معتاد، السفير الألماني”.

(د ب أ)

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