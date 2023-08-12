شولتس يقدم مرطبات للمشاركين في سباق “جدار برلين” للعدو

برلين: ربما لن يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس في سباق “جدار برلين” للعدو اليوم السبت، إلا أنه يعتزم مساعدة الرياضيين بتقديم مرطبات لهم تساعدهم على إكمال السباق وذلك في محطة جنوب غرب برلين.

ويزور شولتس محطة في بلدة “تيلتو” حيث سيقدم الطعام والمشروبات لعدد قليل من العدائين. وذكر مجلس البلدة، أنه من المتوقع أن يشارك في السباق عدة مئات من الأشخاص.

يذكر أن سباق “جدار برلين” والذي يبلغ طوله 100 ميل يحيي ذكرى بناء جدار برلين الذي قسم المدينة إلى غرب وشرق وذلك يوم 13 آب/ أغسطس عام 1961 ويسلك المتسابقون في السباق مسار الجدار السابق.

وقال المنظمون إن المشاركين يمكنهم المشاركة بشكل متتابع، إلا أن بعض المشاركين يرغبون أيضا في المشاركة في كل مسافة السباق التي تبلغ نحو 161 كيلومترا.

(د ب أ)