سياسة | دولي | أوروبا

ترامب وشولتس يتفقان على “العمل من أجل عودة السلام إلى أوروبا”

11 - نوفمبر - 2024

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برلين: أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد، وقال كلاهما إنهما “مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا”، حسبما أعلنت الحكومة الألمانية.

وذكر المتحدث باسم شولتس أن “الطرفين تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، والمشكلات الجيوسياسية الحالية”. وأضاف “قالا أيضا إنهما مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا”.

وفي سياق متصل، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وقال شولتس الذي انهار ائتلافه الحكومي الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية “بالنسبة إلي لن تكون هناك مشكلة” لطلب التصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في حال وافقت الأحزاب الرئيسة، بعد أن كان قد تحدث في وقت سابق عن تصويت في منتصف يناير/ كانون الثاني، وانتخابات في أواخر مارس/ آذار.

(وكالات)

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