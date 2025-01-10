شولتس يوقف مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات يورو.. ماذا وراء القرار المفاجئ؟

برلين- “القدس العربي”:

في خطوة أثارت جدلا واسعا، قرر المستشار الألماني أولاف شولتس، عرقلة خطة وزارتي الخارجية والدفاع لتقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو.

القرار المفاجئ يأتي في وقت حرج مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة وتأثيرها على العلاقة بين شركاء الحكومة.

وبحسب مجلة شبيغل الألمانية، فإن الخطة التي دفعت بها وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، تضمنت أنظمة دفاع جوي متطورة، وصواريخ باتريوت، ومدافع ثقيلة. الوزارتان استندتا إلى حاجة أوكرانيا الماسة لهذه المعدات في مواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة، خاصة بعد تدهور الأوضاع العسكرية وفقدان مواقع إستراتيجية.

لكن شولتس أوقف هذه الخطة، مبررا ذلك بعدم وجود حاجة ملحّة لتقديم هذا الدعم في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المخصصات السابقة لعام 2025، التي تبلغ أربعة مليارات يورو، كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا. كما أعرب عن قلقه من تحميل الحكومة المقبلة التزامات مالية ضخمة، ما قد ينعكس على استقرارها.

الخطة التي توقفت بقرار من المستشار شولتس كانت تهدف إلى تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة التصعيد الروسي.

وتضمنت الحزمة ثلاث بطاريات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي Iris-T مع الذخائر اللازمة، والمزيد من صواريخ Patriot الدفاعية. بالإضافة إلى 10 مدافع هاوتزر متحركة، وكذلك كميات إضافية من الذخائر المدفعية.

هذه المقترحات جاءت من الوزيرن بيربوك وبيستوريوس، اللذين شددا على أن المساعدات ضرورية لتعزيز صمود أوكرانيا أمام الهجمات الروسية المتصاعدة، خاصة مع الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة.

كما أشار المستشار إلى الألماني إلى أن هذه الحزمة الإضافية قد تؤدي إلى فرض “أمر واقع” على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل، مما قد يضعف استقلالية قراراتها.

أبعاد سياسية

أثار قرار شولتس تكهنات بأن دوافعه ليست مالية فحسب، بل سياسية أيضا. فتوقيت النقاش ليس عشوائيا. مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يخشى شولتس أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على شعبيته بين ناخبي حزبه، الذين قد يعارضون المزيد من الإنفاق العسكري.

في المقابل، يبدو حزب الخضر مصمما على استغلال الملف لتعزيز موقعه الانتخابي، مؤكدا أهمية الوقوف بجانب أوكرانيا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، يبدو أن المستشار حريص على تجنب أي خطوة قد تؤثر سلبا على قاعدته الانتخابية.

هذا التوتر داخل الحكومة الألمانية قد يلقي بظلاله على مكانة برلين الدولية. فمع مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى بمواصلة دعم كييف، يمكن أن يُنظر إلى الموقف الألماني كإشارة ضعف.

محليا، يُتوقع أن يزيد هذا الخلاف من تعقيد العلاقة بين شركاء الحكومة المنقسمة. ومع تصاعد الضغوط الدولية ودعوات الولايات المتحدة لمواصلة الدعم، من المتوقع أن تكون الجولة المقبلة من المفاوضات في يناير حاسمة.