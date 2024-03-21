شومر: لن أقف في طريق دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

واشنطن: أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر (ديمقراطي- ولاية نيويورك) اليوم الخميس إلى أنه لن يقف في طريق دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري -ولاية لوس أنجليس)، في وقت سابق اليوم الخميس، إنه يعتزم دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة على الأقل أمام مجلس النواب – بموافقة أو بدون موافقة شومر.

وقال شومر في بيان، إن إسرائيل “ليس لديها حليف أقوى من الولايات المتحدة، وعلاقتنا تتجاوز أي رئيس أو أي رئيس وزراء”.

وأضاف: “سأرحب دائما بإتاحة الفرصة أمام رئيس وزراء إسرائيل للتحدث أمام الكونغرس بمجلسيه.”

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس إن موافقة شومر ستكون ضرورية، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “لن يأتي ويتحدث أمام نصف أعضاء الكونغرس”.

وأوضح أكسيوس أن فكرة دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس قد تم طرحها في البداية، من جانب عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب خلال اجتماع مغلق لمؤتمر الحزب الجمهوري صباح أمس الأربعاء.

وتم بلورة هذه الفكرة بطريقة تجعلها تأتي ردا على خطاب شومر الأسبوع الماضي الذي هاجم فيه نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي يبذل فيه الكونغرس جهودا لتمرير مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

(د ب أ)