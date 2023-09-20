سياسة | دولي | روسيا

شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد

منذ 59 دقيقة

حجم الخط
0

موسكو: أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن شويغو قوله في اجتماع مع نظيره الإيراني: “مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”، مضيفا: “نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص”.

وأضاف: “نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إيران تفرض قانونا مثيرا للجدل بشأن الحجاب
منذ 7 دقائق
دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا تناشد إيران التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية
منذ 7 ساعات
وصول خمسة أمريكيين أفرجت عنهم إيران إلى الولايات المتحدة- (صور وفيديو)
منذ 17 ساعة
وكالة الأنباء الإيرانية: تبون أكد في لقائه مع رئيسي “ضرورة مواجهة نفوذ وتدخلات الدول الغربية”
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية