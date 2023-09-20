شويغو: التعاون بين روسيا وإيران وصل إلى مستوى جديد

موسكو: أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لمزيد من العمل المشترك، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن شويغو قوله في اجتماع مع نظيره الإيراني: “مستعدون لمزيد من العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط”، مضيفا: “نشير بكل سرور إلى أن الحوار الروسي الإيراني يتطور اليوم بشكل مكثف، بشكل خاص”.

وأضاف: “نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. يظهر الضغط بالعقوبات على روسيا وإيران عدم جدواه، بينما يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مستوى جديد”.

(د ب أ)