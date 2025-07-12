شيانتيك تسحق أنيسيموفا وتفوز ببطولة ويمبلدون لأول مرة

لندن: اكتسحت البولندية إيجا شيانتيك منافستها الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6-صفر و6-صفر لتفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة في مسيرتها اليوم السبت.

وبهذا تحقق المصنفة الأولى عالميا سابقا لقبها السادس في البطولات الكبرى بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات وأمريكا المفتوحة مرة واحدة.

وأصبحت أنيسيموفا أول لاعبة تخسر نهائي ويمبلدون 6-صفر و6-صفر منذ عام 1911 وأول لاعبة تخسر بهذه النتيجة في نهائي أي بطولة كبرى منذ انتصار شتيفي جراف على ناتاشا زفيريفا في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1988.

وبدأت شيانتيك المباراة بقوة وكسرت إرسال أنيسيموفا، التي كانت تخوض نهائي بطولة كبرى لأول مرة، ثلاث مرات في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى 6-صفر في غضون 25 دقيقة.

وتكرر نفس السيناريو في المجموعة الثانية وحسمت البولندية المباراة في الفرصة الثانية بعد منافسة استغرقت 57 دقيقة فقط.

وكانت شيانتيك قد خسرت شوطين فقط في طريقها للفوز على السويسرية بليندا بنتشيتش في قبل النهائي.

(رويترز)