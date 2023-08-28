شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية أولوية لدينا

القاهرة- “القدس العربي”: أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الإثنين، أن التعريف بقضية القدس وحقوق الشعب الفلسطيني يأتي ضمنَ أولويات القضايا التي يتبناها الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب، اليوم الإثنين، في مشيخة الأزهر، محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية؛ لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر التعليمي للشعب الفلسطيني.

وقال الطيب إن التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين وزيادة المنح التعليمية الأزهرية لأبناء فلسطين الوافدين للدراسة في الأزهر هو بمثابة دعم الأزهر لمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده المشروع في نضاله ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف: الأزهر يسعى لنشر وعي عالمي بشأن هذه القضية المحورية للعالم الإسلامي؛ وإن المناهج التعليمية في الأزهر تضمنت نصوصا وموضوعات للتوعية بالقضية الفلسطينية، وزرع القضية في قلوب النشء والأطفال وعقولهم منذ الصغر، وتحصين الشباب من شرور المنصات الإعلامية الصهيونية التي تحاول تزييف الحقائق ونشر روايات تاريخية واجتماعية مغلوطة؛ بهدف تغيير الواقع التاريخي والجغرافي الفلسطيني.

وبحسب بيان لمؤسسة الأزهر، أعرب الهباش عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، لافتا إلى أن الخريجين الأزهريين في فلسطين أسهموا بشكلٍ كبير في الحفاظ على البناء المجتمعي والهوية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يثقون في الأزهر الشريف، ويحرصون على إيفاد أبنائهم للدراسة فيه والنيل من منابعه الأصيلة.