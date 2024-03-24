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شيخ الأزهر: ردود الفعل الدولية على الحرب في غزة “محبطة”- (تدوينة)

24 - مارس - 2024

أحمد الطيب مع أنطونيو غوتيريش- من صفحة الأزهر الشريف على فيسبوك

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القاهرة: قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، الأحد، إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة جاءت “محبطة”.

جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان لمشيخة الأزهر.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء “مستجدات الأوضاع في غزة”.

وشدَّد شيخ الأزهر على أن “ما يحدث في غزة يهدِّد بهدم جهود التواصل والتقارب التي بدأناها منذ سنوات ومحاولات التقريب بين الشرق والغرب”.

وقال إن “ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان (الإسرائيلي) على غزة جاءت محبطة ومخيّبة للآمال من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، على عكس الشعوب”.

في مقابل ذلك، أشاد شيخ الأزهر بمواقف الشعوب المناقضة لحكامها قائلا: “رأينا إنصافًا كبيرًا من الشعوب الغربية والأمريكية، وحتى من بعض اليهود المنصفين الذين خرجوا للمطالبة بوقف العدوان على غزة”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 24, 2024 الساعة 5:10 م

    وأنتم يا عرب التطبيع والتنسيق وأمة المليار والغبار عاجزون كالثكالى عن الذهاب إلى فلسطين للقتال مع إخوانكم الفلسطينيين أو حتى إرسال السلاح الذي صدئ والمكدس في ثكاناتكم هذي عقود وعقود✌️ 🇵🇸🤕✌️

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