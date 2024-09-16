سياسة | عربي | مصر

شيخ الأزهر: على الأمة بذل قصارى جهدها للتضامن مع شعوبنا في غزة واليمن والسودان

16 - سبتمبر - 2024

شيخ الأزهر أحمد الطيب

تامر هنداوي
حجم الخط
4

القاهرة- “القدس العربي”: قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الإثنين، إنه يجب أن تبذل الأمة قصارى الجهد للتضامن مع أطفال غزة ونسائها وشبابها وشيوخها.

وأضاف، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، “حسبنا أن نعلم من جديد أنه لا يصح في حكم العقل أن نقارن بين الخير والشر، ولا بين الحسن والقبح، ولا بين الفضيلة والرذيلة، ولا بين قانون الغاب والأحراش”.

وأكد أن “الدرس الذي يجب أن نذكر به مع تجدد ذكرى المولد النبوي هو تجديد وعي هذه الأمة بذاتها وتاريخها العريق المشرف، وقدراتها المادية والروحية، وطاقاتها الخلاقة، وأن تكون على يقين من أنها تملك دواءها إن أرادت، وأن تكون على ذكر دائم من قوله الرسول في شأن أمته: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها”.

وأضاف الشيخ الطيب: على الأمة أن تبذل قصارى الجهد للتضامن مع أطفال غزة ونسائها وشبابها وشيوخها، ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، وأن نعلم أن ذلك ليس منة يمن بها على هذه الشعوب المعذبة في الأرض، وإنما هو واجب القرابة في الدين، وصلة الدم والرحم والمصير المشترك.

وتابع: لا أظن أنني في حاجة إلى عقد مقارنة أو مناظرة بين الحرب في شريعة الإسلام ونموذجها الإنساني الرفيع، وبين الصورة البشعة للحرب الحديثة في القرن الواحد والعشرين، والتي آل أمرها إلى إبادات جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة، ترتكب ضد شعوب مضطهدة تخلى عالمنا القوي المتحضر عن نصرتها، والوقوف إلى جوارها، وصمت صمت القبور عن آلامها وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق على هذه الشعوب البائسة بكلمات عزاء فارغة لا تقول شيئا، أو بمشاعر باردة تذكر بمشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيله ويتقبل عزاء الناس فيه، فالمقارنة في هذا المقام مضللة ومزيفة لكل نتيجة تنتجها مقدماتها.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 7:19 م

    على علماء الأمة أن يتحلو بالشجاعة والحزم والتضحية.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 8:13 م

    هه الأزهر قد تجاوزه الزمن لكثرة المحن والله ينصر فلسطين و يهزم عصابة الشر هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاه المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد
  3. يقول مسلم عربي:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 9:32 م

    الشعوب في السجون .ومن يقول كلمة صهاينة يودع السحن مباشرة فقدسية الصهاينة أصبحت مقدسة لدى العملاء .والشعوب فرض عليها الحصار حتى عقر دارهم .

    رد
  4. يقول alaa:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 11:00 ص

    ياراجل — كنا نظن اعلان الجهاد علي الظالم–لا حول ولا قوة الا بالله

    رد

أخبار ذات صلة

شيخ الأزهر: مذابح إسرائيل في غزة تكشف عن أحقاد كارثية وعدم إنسانية
25 - مارس - 2025
شيخ الأزهر يحث القمة العربية على اتخاذ موقف “موحد” بشأن غزة- (تدوينة)
4 - مارس - 2025
الأزهر يستنكر اتفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا على دعم إسرائيل- (تدوينة)
14 - أكتوبر - 2024
شيخ الأزهر يدعو إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة
9 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية