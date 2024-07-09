شيخ الأزهر يدعو إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة

القاهرة: دعا أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، أكبر مؤسسة دينية في مصر، إلى حشد الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال استقبال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو له في قصر ميرديكا الرئاسي بالعاصمة جاكرتا، وفق بيان لمشيخة الأزهر.

وأكَّد شيخ الأزهر على “ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة”.

كما شدد على “أهميَّة التضامن العربي والإسلامي (مع أهالي قطاع غزة)، والخروج بموقف موحَّد ومؤثِّر لوقف نزيف شلالات الدماء التي تُسالُ يوميًّا” في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

وفي سياق آخر، أكَد الطيب، خلال لقاء الرئيس ويدودو، “سعي الأزهر لتلبية كل احتياجات إندونيسيا من خلال زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمؤسساته التعليمية”.

والإثنين، وصل الطيب إلى إندونيسيا، المحطة الثالثة والأخيرة بجولته الحالية في جنوب شرق آسيا، التي استهلها بزيارة ماليزيا في 2 يوليو/ تموز الجاري، ثم تايلاند في 5 من الشهر ذاته.

(الأناضول)