شيخ الأزهر يلغي مراسم احتفائية بأوائل الثانوية تضامنا مع غزة- (تدوينة)

القاهرة: أعلن شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، السبت، إلغاء مراسم احتفائية معتادة سنويا بأوائل الثانوية الأزهرية، تضامنا مع قطاع غزة، مجددا الدعوة لإنهاء المجاعة والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مشيخة الأزهر في بيان السبت، بأن الطيب “قرَّر تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحافي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها”.

وأرجعت خطوة الطيب بأنها “تضامنا مع أهلنا في غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلًا”.

وأضافت المشيخة: “هذا القرار يأتي انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تُخيِّم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة”.

وشددت على أن “الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال”.

وجددت المشيخة في هذا السياق “دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني الصامد”، مؤكدة أن “قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده”.

ودعت إلى “الوقوف صفا واحدا والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته”.

و”الثانوية الأزهرية” شهادة تعليمية رئيسية في البلاد وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات تلك الشهادة هذا العام 173 ألفا و808 طلاب، موزعين على 577 لجنة اختبار بجميع محافظات مصر.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل غزة، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

والثلاثاء، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن ثلث فلسطيني غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)