شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى القادة العرب: “وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين واجبنا الديني والشرعي”

القاهرة- “القدس العربي”: وجه أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة إلى الرؤساء والملوك العرب، قال فيها: “إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غدًا بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حل عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر.
وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: نحن شعوبكم نشد على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين.
وتابع ” تذكروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين”.
وختم الطيب رسالته بالآية القرآنية “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”.
اطال الله عمر شيخنا واطال عمره و جعله عزة للعرب و صوتا يصدح بالحق ادامك الله شيخنا نحبك في الله
ولماذا عقد المؤتمر في السعودية، لماذا لم يعقد في اي بلد اخر . حكام السعوديه لم يبدوا لي اهتمام او تعاطف مع اهل غزة و لم يظهر منهم اي موقف يسر البال . كل ما يهمهم هو اقامة الحفلات الراقصة و الماجنة و الخليعة في بلاد الحرمين . و لا اظنهم يمانعون في اقامة نوادي ليلية و بيوت دعارة بهدف كسب رضا و ثقة الصهاينة
” وختم الطيب رسالته بالآية القرآنية “ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين”. ” إهـ
هذه الآية الكريمة للمؤمنين ,
وليس لطغاة العرب , وشيوخ السلطان !!
ولا حول ولا قوة الا بالله