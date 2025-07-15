شيخ عقل الدروز في سوريا: بيان الرئاسة الروحية للتعاون مع قوات النظام مذل وفُرض علينا من دمشق ودول خارجية… وندعو للتصدي لحرب إبادة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أطلق شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، نداءً حادًا، في بيان مصوّر، اتهم فيه دمشق ودولًا خارجية بفرض بيان صادر عن الرئاسة الروحية، والذي دعا الفصائل المسلحة في السويداء إلى التعاون مع قوات وزارة الداخلية وتسليم سلاحها.

ونشر البيان المصور على صفحة الشيخ الهجري في منصة “إكس”، مرفقاً بعبارة “تم الغدر بنا”.

وقال الشيخ الهجري: “بعد مفاوضات عديدة مع دمشق لم تفضِ إلى أي نتائج أو صدق في التعامل، تم فرض البيان الذي أصدرناه منذ قليل بتفاصيله الكاملة من دمشق، وبضغط من دول خارجية، من أجل حقن دماء أبنائنا”.

وأضاف: “رغم قبولنا بهذا البيان المذلّ من أجل سلامة أهلنا وأولادنا، قاموا بنكث العهد والوعد، واستمر القصف العشوائي للمدنيين العزّل”.

تم الغدر بنا pic.twitter.com/9r0bLIl28o — الشيخ حكمت سلمان الهجري | Hikmat Al-Hijri (@Hikmat_AlHijri) July 15, 2025



وفي تصعيد واضح، وجّه الشيخ الهجري خطابًا حادًا إلى السوريين عامة، قائلاً: “يا أيها السوريون بكل طوائفكم، هذا اليوم يوم إما أن نكون فيه كلنا سوريين ونرفض الذل والإهانة، وإما أمامنا عقود لنا ولأولادنا من الذل والمهانة”.

وبلهجة تعبّر عن احتقان كبير، وجّه نداءً مباشرًا إلى أبناء الطائفة الدرزية حول العالم: “يا أمة التوحيد في كل مكان، هذه وقفة عز.. نحن نتعرض لحرب إبادة شاملة. يتعيّن على كل من قال يا غيرة الدين الوقوف وقفة يسجلها التاريخ ولن تتكرر”.

وختم بالقول: “نخيناكم يا أهل النخوة، من كل مكان، ومن كل البلدان، كبارًا وصغارًا، “زلم” ونساء… التصدي لهذه الحملة البربرية بكل الوسائل المتاحة. ويا غيرة الدين”.