شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سيناء- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب “شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة: “لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.
وظهر هذا “الشيخ القبلي” في حلقة من برنامج صدى البلد، مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، المعروف بتأييده الشديد لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالما حرّض على الفلسطينيين في قطاع غزة، واتهمهم بتصدير الإرهاب إلى سيناء.
"لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه".. تهديد من شخص يحمل صفة "شيخ قبائل سيناء" قدمه المطبلاتي الإعلامي أحمد موسى، ويهدد بذبح الفلسطينيين إن دخلوا سيناء ومصر.. ما رأيك؟ pic.twitter.com/xHohNeYwPI
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) February 18, 2024
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة في هذا الزمن البئيس جدا جدا هل صارت سيناء أهم من إنقاذ أرواح الملايين عليكم اللعنة يا معشر اللئام المنافقين العنصريين البغيضين المقتين الفاشيين المتغطرسين الذين تمنعون أرض الله عن عباد الله 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕🔥🔥
ان الله سميع بصير. هذا كلام لا رد له عند البشر لانه يفوق القدرة البشرية على الرد. رده فقط عند العلي القدير السميع.
هذا المخلوق شيخ قبائل بني صهيون . و لا يمثل اي مصري .