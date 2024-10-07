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شيرين عبد الوهاب تتحدى ظروفها الصعبة بهذه الطريقة- (فيديو)

7 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة لجولة فنية تعود بها إلى نشاطها الفني بشكل مكثف من خلال إحياء عدة حفلات في مصر والدول العربية، حيث تحيي حفلًا ضخمًا في دبي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، مقطع فيديو لشيرين، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا سيكون هو الأكبر في دبي، على أن تكشف باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن شيرين سوف تحيي حفلاً في الكويت، يوم 28 تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

 

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