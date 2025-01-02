شيرين عبد الوهاب تستعيد حساب “إنستغرام” وتظهر بإطلالة جديدة- (صورة)

بيروت- “القدس العربي”:

أعادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” بعد مدة طويلة من عدم تمكنها من إدارة محتواه بسبب سرقته، وشكلت هذه العودة مفاجأة سارة لجمهورها ومحبيها وعدد من زملائها الفنانين الذين سارعوا إلى تهنئتها ومعايدتها مع حلول العام الجديد 2025.

ونشرت شيرين أول صورة لها بعد استعادة حسابها، وعايدت محبيها ومتابعيها بحلول العام الجديد إذ كتبت عاماً سعيداً باللغة الانكليزية: Happy New Year 2025.

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وكانت هذه المعايدة كافية لتفاعل محبيها معها فبادلوها التهنئة بنجاحاتها التي أحرزتها العام الماضي 2024، على الرغم من نزاعها القضائي مع شركة “روتانا” ومع طليقها حسام حبيب.

وفي مقابل هذه النجاحات المذكورة التي حققتها في عام 2024، واجهت شيرين المزيد من النزاعات والمشاكل ومن بينها إحالتها إلى التحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بسبب زلة لسانها في حفلها في الكويت عندما طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم بقولها: “تعالوا نعمل سيئة جارية” وعادت واعتذرت عن خطئها لاحقاً.