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شيرين عبد الوهاب تعتذر عن عدم إحياء الحفل الفني في بيروت

16 - يوليو - 2024

شيرين عبد الوهاب

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

قبل أيام من موعد حفلتها الضخمة في الواجهة البحرية لبيروت في 20 تموز/ يوليو الحالي، اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن عدم الحضور إلى العاصمة اللبنانية، وعزت الأمر “لأسباب خاصة”.

وتم الإعلان المفاجئ عن إلغاء الحفل من قبل شركة “Velvet Production” التي أوردت في بيان “تعتذر شيرين من جميع محبيها والذين اشتروا بطاقات، آملة منهم تفهم هذا الإلغاء، وواعدةً إياهم بإقامة الحفل بمجرد انتهاء الأسباب الخارجة عن إرادتها”.

وتوجّهت الشركة إلى الجمهور بالقول: “إن الشركة إذ تعتذر من جميع من اشترى تذاكر الحفل لهذا الإلغاء الخارج عن إرادتها، علماً أنه سيتمّ إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى لاسترداد ثمن التذاكر، شاكرةً حُسن تفهمهم”.

سبق هذا الإعلان، معلومات متضاربة قبل أيام عن الاتجاه إلى إلغاء حفل شيرين مع استمرار أزمتها الصحية وانتشار مقطع فيديو صادم لها بعد تعرّض طليقها حسام حبيب لها بالضرب، وما نجم عنه من إشكالات قضائية.

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