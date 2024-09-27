شيرين عبد الوهاب تعيد إطلاق «لبنان في القلب»

بيروت – «القدس العربي»: حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على دعم الشعب اللبناني في ظل استمرار حرب التدمير والتصفيات الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعادت الفنانة نشر جزء من أغنيتها «لبنان في القلب»، والذي طرحته عام 2006 حينما أعلن وقتها انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتقول كلمات الأغنية: «اصحى يا جنوب الشمس غروب.. وشروقها على جبينك مكتوب.. لبنان في القلب سبع ألوان.. وشروقها على جبينك مكتوب.. لبنان في القلب سبع الوان.. رح أغني فصيح لشهيد وجريح.. مش ح ابكي يا ناس ولا ح ابني ضريح.. ولا ح استسلم أنا والأحزان.. مش ح ابكي يا ناس ولا ح ابني ضريح.. ولا ح استسلم أنا والأحزان.. ده العالم مدمن للنسيان.. ده العالم مدمن للنسيان.

وواكبت الفنانة الأحداث ونشرت على موقعها: «قلبي حزين على لبنان أكتر بلد علمني الفرحة».