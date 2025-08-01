شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب بسبب تصريحاته «لو هي صوت مصر هغير جنسيتي»

القاهرة – «القدس العربي»: قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب بلاغا رسميا للجهات المختصة ضد الفنان حسام حبيب، تتهمه فيه بالإساءة إليها والتشهير بها، بسبب تصريحاته الإعلامية التي اعتبرتها «سلبية ومسيئة»، وأدت إلى تعرضها لأضرار نفسية ومعنوية جسيمة.

وتلقت الجهات المختصة، بلاغا من المستشار ياسر قنطوش تتهم فيه الفنانة حسام حبيب بالتشهير بها عن طريق تصريحاته المسيئة لها خلال أحد البرامج، عندما قال: «شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي».

وكان طليقها قال في البرنامج: «شيرين جابتلي المرض، وكل مشكلة حصلت بينا كان فيها شهود على كلامي، ومش أنا اللي حلقت شعرها زي ما قالت، وقالت لي متبقاش راجل لو مطلقتنيش، لما بقرأ عن أعراض اضطراب الشخصية الحدية بحس إن ده أنا».

وأمرت الجهات المختصة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لفحص أسبابه والاستماع لأقوال الطرفين، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان حسام حبيب اعتذر مؤخرا لشيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنه يتمنى لها كل النجاح والتوفيق. وقال في لقاء مع «إي تي» بالعربي: «علاقتي بشيرين عبد الوهاب زي الفل ولا في أي حاجة الإخوات بيتخانقوا والأصحاب بيتخانقوا وإحنا والله العظيم لو الناس عرفوا خناقتنا بتضحك كلها حاجات بسيطة، شيرين فنانة كبيرة وعظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس وأنا بعتذر لها لو كنت قولت حاجة في يوم من الأيام تضايقها في وقت زعل وبقولها أشوفك دايما النجمة الأولى، هي بالنسبالي أنا كواحد من معجبينها هي نجمتي المفضلة».

وتابع: «شيرين صوت عبقري ميتعوضش مفيش حد يملى مكانه فبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايما متألقة وبقول للناس أن مفيش بيني وبينها أي نوع من أنواع المشاكل بالعكس».