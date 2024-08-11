شيرين عبد الوهاب تنهي رسميا تعاقدها مع «روتانا»

القاهرة – «القدس العربي»: أصدرت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بيانا صحافياً أكدت فيه فسخ تعاقدها مع شركة روتانا، محذرة من الزج باسمها بشأن أي تعاقد مع آخرين.

وكشفت، أنها قامت بسداد الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية «بحلفلك» عن طريق شركة أخرى.

ولم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأنها ما زال تعاقدها مع روتانا ساريا، وهو أمر عار تماما عن الصحة.

وأكد المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي للنجمة ومحاميها الخاص، أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي، وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الأمر، وينص على «إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلا، لا قدر الله، يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون أدنى مسؤولية عليه قبل الطرف الآخر».

وأوضح أن الفنانة تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير/كانون الثاني عام 2022.