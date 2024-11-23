شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة حفلها في السعودية

لندن- “القدس العربي”:

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا صحافيا نفت فيه الأخبار التي تم تداولها حول إقامة حفل لها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام للجمهور السعودي ومتشوقة للقائهم، لكن الخبر غير صحيح، ولا يوجد لها حفلات خلال الفترة الحالية في المملكة، وأن الحفلين اللذين تستعد لهما حالياً سوف يقامان في الكويت والإمارات.

وكتبت شيرين: “بيان وتنبيه من الفنانة شيرين عبد الوهاب.. في خبر نزل للأسف هو مش صحيح.. بإقامة حفل بالمملكة العربية السعودية يوم 5 ديسمبر 2024، مع العلم إني متعطشة لجمهوري في السعودية، (حبايب قلبي)، لكن للأسف هو الخبر مش صحيح”.

أضافت: “الحفلات المقرر إحياؤها حفل Road Rush، بدولة الكويت يوم 29 نوفمبر 2024، وحفل بدولة الإمارت العربية المتحدة يوم 13 ديسمبر 2024”.

كانت شيرين قد شوقت جمهورها ومتابعيها لحفلها المرتقب في الكويت، والذي يقام يوم 29 تشرين الثاني الجاري على مسرح “رود رش”.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “X” بوستر الحفل وعبرت من خلال التعليق عليه عن حماسها الشديد لمقابلة جمهورها الكويتي، ووجهت لهم رسالة مؤثرة، حيث كتبت: “جمهوري الغالي في الكويت الحبيبة.. استنوني يوم 29 نوفمبر على مسرح رود رش Road Rush كلي حماس على شوفتكم”.